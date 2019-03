Am Mittwoch wird über die neuen Feiertage abgestimmt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am kommenden Mittwoch stimmen die Abgeordneten der Chamber über den 26. Urlaubstag und den neuen Europa-Feiertag am 9. Mai ab. Es wird erwartet, dass der Gesetzentwurf durchgewunken wird und damit noch dieses Jahr in Kraft treten würde.

Die gewählten Vertreter haben am Donnerstagmorgen im Arbeitsausschuss des Parlaments ihren Bericht über den Text bereits angenommen, wodurch der Schlussabstimmung am 27. März nichts mehr im Wege steht.

(L'essentiel)