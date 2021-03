Mülldeponien nähern sich Kapazitätsgrenze

Die zwölf in Luxemburg aufgelisteten Deponien können nach Angaben der Umweltverwaltung noch rund 31 Millionen Kubikmeter Abfall aufnehmen. Die verfügbaren Kapazitäten der Deponien variieren aber. In Monnerich werden aktuell keine Abfälle mehr angenommen, in Nothum und Folkendingen ist noch Platz für 60.000 Kubikmeter. Auf der anderen Seite können in Bruch und Folscheid noch mehr als acht Millionen Kubikmeter gelagert werden.

All dies bedeutet eine Kapazität, die noch rund fünfzehn Jahre reichen kann, wenn die derzeitige Akkumulationsrate anhält, so die Berechnungen der Umweltverwaltung. Die verbleibende Zeit hänge aber «von der wirtschaftlichen Aktivität des Landes ab, insbesondere im Bausektor, der im Laufe der Zeit große Schwankungen aufweisen kann». Darüber hinaus könne die Dauer durch die Eröffnung eines neuen Standorts oder die Erweiterung eines bestehenden Standorts «deutlich erhöht» werden. Gleichzeitig sollen neue Baustandards die Abfallmenge begrenzen.

Unternehmen versuchen den Kapazitätsengpässen bereits jetzt mit dem Exportieren des Abfalls aus dem Weg zu gehen. Im Jahr 2018, den letzten verfügbaren Daten, exportierte Luxemburg laut Statec 1,3 Millionen Tonnen Inertabfälle. «Wir benutzen eine Deponie in Frankreich, weil das für mich bequemer ist», so ein Bauunternehmer, der keine Angaben zu den Kosten des Abfallexports machen wollte.

(jg/L'essentiel)