Ansteckungsrisiko ist nach Impfung sehr gering

112.791 Bürger Luxemburgs wurden bis Mitte der Woche vollständig gegen das Coronavirus geimpft, 223.372 haben bereits eine Vakzin-Dosis erhalten. Dennoch identifizierte die Gesundheitsbehörde 931 Fälle (0,4 Prozent), in denen sich Personen trotz Erstimpfung angesteckt haben 257 Fälle (0,2 Prozent) bei Vollgeimpften. «162 Patienten wurden zwei Wochen nach der zweiten Injektion positiv getestet», teilt das Gesundheitsministerium mit

Das Risiko, dass sich eine geimpfte Person ansteckt, ist also äußerst gering. «Bei Geimpften ist die Viruslast sehr niedrig. Das Risiko, eine andere Person anzustecken, die ebenfalls geimpft wurde, liegt nahezu bei null», erklärt Professor Claude Muller, Virologe am Luxembourg Institute of Health (LIH).

«Ein Wert über 90 Prozent ist fantastisch»

Die Reproduktionsrate des Virus (R-Wert) liege in einer nicht geimpften Gemeinschaft bei drei oder höher. «In einer geimpften Gemeinschaft sinkt sie auf 0,1 oder sogar 0,01 Prozent. Das Virus breitet sich nicht mehr aus, weil es nicht mehr genug Menschen gibt, die für eine Infektion anfällig sind», so Muller weiter.

«Die Boten-RNA-Impfstoffe von Pfizer und Moderna bieten zwei Wochen nach der ersten Injektion eine 80- bis 90-prozentige Immunität», sagt der Virologe. Die Immunität sei ein bis zwei Wochen nach der zweiten Injektion optimal. Auch der Impfstoff von Astrazeneca biete kurz vor der zweiten Injektion bereits eine gewisse Immunität. Die optimale Immunität trete auch hier ein bis zwei Wochen nach der zweiten Dosis ein. «Kein Impfstoff gegen irgendeine Krankheit ist zu 100 Prozent wirksam», sagt Muller, «ein Wert, der bei über 90 Prozent liegt, ist fantastisch».

(Marion Mellinger/L'essentiel)