Weniger Gewalttaten gegen Kinder angezeigt

Einige Verbände befürchteten eine Zunahme der häuslichen Gewalt während der Zeit, in der die Bürger im Frühjahr zu Hause bleiben mussten. Häusliche Gewalt nahm tendenziell zu, aber nicht die Gewalt gegen Kinder. Das geht aus Zahlen hervor, die die Regierung am Dienstag in ihrer Antwort auf die parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Nancy Arendt (CSV) veröffentlicht hat.

Bei der luxemburgischen Justiz sind demnach zwischen dem 13. März und dem 13. Juli 79 Anzeigen zu verschiedenen Delikten im Zusammenhang mit Gewalt gegen Minderjährige eingegangen. Dieser Zeitraum umfasst die Zeit des Lockdowns, aber deckt diesen Zeitraum jedoch nicht ausschließlich ab. Tatsache bleibt, dass die Zahl der Straftaten in den Vorjahren im gleichen Zeitraum höher war: 156 im letzten Jahr, 125, 123 und 117 in den Vorjahren. Die Zahl der Unterbringung von Kindern folgt in diesem Zeitraum dem gleichen Trend.

«Es sei darauf hingewiesen, dass sich während des Lockdowns und bis zum 13. Juli die Berichterstattung über Gewalt gegen Kinder kaum verändert hat oder sogar zurückgegangen ist», teilten Justizministerin Sam Tanson (Déi Gréng), Innenminister Henri Kox (Déi Gréng) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) in ihrer Antwort mit. Grund für die geringeren Zahlen könnte jedoch auch sein, dass weniger Taten aufgedeckt wurden: «Die Kinder gingen in dieser Zeit weder zur Schule noch in Kinderbetreuungs- und Freizeiteinrichtungen, wo verdächtige Spuren hätten entdeckt werden können», heißt es in der Antwort einschränkend. Deshalb geben die Minister zu bedenken, dass es manchmal «Monate oder sogar Jahre» dauern könne, bis diese Fälle angezeigt werden.

(jg/L'essentiel)