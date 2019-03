5000 Euro Strafe und fünf Jahre Jagdverbot?

«Der Schuss auf das Wildschwein war riskant, denn aufgrund der Topographie des Gebietes war es fast unmöglich, die Kugel bei Verfehlen des Ziels zu stoppen, indem sie beispielsweise in den Boden fliegen würde», schreibt le Quotidien und verweist auf die Schlussfolgerungen des Experten während des Prozesses zum Jagdunfall in Fentingen. Am 24. September 2016 wurde eine Frau auf ihrer Terrasse während einer entfernten Wildschweinjagd von einer Kugel in den Kiefer getroffen.

Das Opfer wurde mehrfach operiert und leidet heute noch unter den Folgen. Zwei Tage lang sind in Luxemburg der Jäger, das Opfer, die Experten und die verschiedenen Anwälte in den Zeugenstand getreten, um Licht in den Fall zu bringen.

Die Staatsanwaltschaft hat ein fünfjähriges Jagdverbot und eine Geldstrafe von 5000 Euro gegen den Jäger beantragt. Die 13. Strafkammer wird ihr Urteil am 4. April verkünden.

(gp/L'essentiel)