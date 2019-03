Harter Brexit kostet Luxemburg 127 Millionen

Das Brexit-Chaos geht in die nächste Runde: Am Freitag will Premierministerin Theresa May zum dritten Mal über ihren ausgehandelten Deal mit der EU abstimmen lassen – Parlamentspräsident John Bercow hatte dem nach langem Zögern schließlich zugestimmt. Er hat eine 415 Jahre alte Regelung ausgegraben, nach der ein und dieselbe Vorlage nicht beliebig oft zur Abstimmung gestellt werden kann.

Derweil machen sich die verbleibenden EU-Staaten Gedanken darum, welche Folgen ein harter oder auch ein weicher Brexit für sie haben könnte. Die deutsche Bertelsmann-Stiftung hat hierzu eine Studie herausgegeben, die die beiden Szenarien für die verschiedenen Länder hypothetisch durchspielt. So wäre laut dieser Studie – sowohl im Fall eines harten als auch eines weichen Brexits – Großbritannien das Land, das vom Brexit am härtesten getroffen würde.

Laut der Studie würde im Fall eines harten Brexits der Wohlstand des Landes um 2,39 Prozent einbrechen, was sich in einem Verlust von 873 Euro pro Kopf und einem Jahresminus um mehr als 57 Milliarden Euro niederschlagen würde. Aufgrund dessen spekuliert die Stiftung, dass sich 750.000 Menschen gezwungen sehen werden, das Vereinigte Königreich zu verlassen. Ein harter Brexit würde Luxemburg in dieser Rechnung 127 Millionen Euro pro Jahr und 220 Euro.

So würde sich ein harter Brexit auf Luxemburg und seine Nachbarländer auswirken:

Auch im Falle eines weichen Brexits wäre Großbritannien das Land mit den größten Einbußen: In diesem Fall würde der Wohlstand «nur» um 1,34 Prozent sinken, was einem Pro-Kopf-Verlust von 491 Euro gleich käme, die jährlichen Verluste würden sich auf 32 Milliarden Euro belaufen. Auch in diesem Fall könnte es sein, dass sich rund 400.000 Menschen entscheiden das Land zu verlassen. Diese Variante würde Luxemburg 70 Millionen pro Jahr und 122 Euro pro Kopf pro Jahr kosten.

Und so würde sich ein weicher Brexit auf Luxemburg und seine Nachbarländer auswirken:

