Omikron sorgt für Mangel beim Lehrpersonal

Saisonbedingt fallen im Januar und Februar viele Lehrer wegen der Grippe aus. Die Corona-Variante Omikron verstärkt diesen Effekt nach Weihnachten nun jedoch, wie das Bildungsministerium berichtet.

15 Prozent der Lehrkräfte fehlen demnach aktuell. Allein in der Grundschule gebe es 518 Krankschreibungen, davon 236 bestätigte Corona-Fälle und 162 «nicht näher bezeichnete Fälle», heißt es. «Das stellt eine echte organisatorische Herausforderung dar», klagt das Ministerium. «Wir haben nicht mehr genug Leute für die Vertretungen. Wir müssen Nachhilfestunden streichen oder einen Lehrer, der eigentlich frei gehabt hätte, bitten, die Klasse eines Kollegen zu leiten», bestätigt Patrick Remakel von der Gewerkschaft SNE/CGFP. In den weiterführenden Schulen sei die Situation weniger ernst, aber dennoch gelte: «Wir stoßen an die Grenzen», wie Jules Barthel von der Gewerkschaft SEW/OGBL feststellt.

Das Bildungsministerium hat bereits gefordert, Ausflüge ins Ausland zu streichen, um zu verhindern, dass Lehrer und Schüler krank werden und außerhalb der Grenze festsitzen. Am Mittwoch habe man sich mit den Gewerkschaften getroffen, um anzukündigen, dass «200 Personen eingestellt werden, die ab nächster Woche zur Verfügung stehen» – und zwar zusätzlich zu dem Personal, das im September eingestellt wurde und dessen Verträge bis April verlängert worden seien. Darauf angesprochen zweifelt Patrick Remakel, ob das ausreicht. Einen Hoffnungsschimmer gebe es für ihn dennoch: «Zumindest bleiben wir in der Präsenzphase».

(sg/L'essentiel)