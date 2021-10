Von «Breaking Bad» zum Buch über Diekirch

«Ihre Großtante Birgitte ist verstorben. Offenbar ist sie vor acht Jahren in Luxemburg, in Diekirch gestorben». Dieses Zitat vom korrupten Anwalt Saul Goodman aus der Serie «Breaking Bad» ist in Luxemburg nicht auf taube Ohren gestoßen. Besonders bei Maxime Toussaint nicht. Der 25-jährig Studenten absolviert gerade sein BTS im Bereich Medien in Diekirch.

So sieht der Einband des Buches aus, das die Autoren hoffen, demnächst im Buchhandel zu sehen. So sieht der Einband des Buches aus, das die Autoren hoffen, demnächst im Buchhandel zu sehen.

Angefangen habe alles, als er und seine Klasse eines Tages im Rahmen des Storytelling-Kurses den Auftrag bekommen haben, durch Diekirch zu gehen und mit einer Idee für eine Geschichte zurückzukommen. «Ich bin auf die Statue einer Frau gestoßen, die den Schwanz eines Esels hochhebt, während dem Tier hinten Goldstücke herausfallen. Ich habe dieses Bild mit einer Szene aus «Breaking Bad» gemischt, und daraus entstand eine Geschichte», erzählt der junge Mann. Wenige Monate später – Ende 2020 – nahm seine Story jedoch eine ganz andere Wendung. Zu dieser Zeit traf sich Toussaint regelmäßig mit Cederic Schmid (26) - einem Youtuber, den Toussaint aus seiner Kindheit kannte.

«Kontakt mit Verlagshäusern aufnehmen»

Auf einmal führte eines zum anderen. Schmid habe nämlich schon lange davon geträumt, ein Buch zu veröffentlichen. «Das traf sich gut, da ich bereits viele Geschichten geschrieben hatte – und diese hier bot sich einfach an. Eine Geschichte über Diekirch gab es noch nicht», erzählt Toussaint weiter. Daraus entstand «La légende de Birgitte et de ses ânes magiques» (auf Luxemburgisch: «D’Legend vum Birgitte an hire verzauberten Ieselen») - ein Mix aus Diekircher Geschichte, einer amerikanischen Serie und einer ordentlichen Prise Fantasie. Während Toussaint für das Schreiben zuständig war, kümmerte sich Schmid um die Koordination und die Verwaltung. Illustriert wurde das Buch von Lucas Barreto, einem argentinischen Designer. Für die luxemburgische Übersetzung war Raoul Michels verantwortlich.

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit wurde vor einigen Tagen, am 5. Oktober, auf Amazon im Print on Demand-Format angeboten. Doch Toussaint und Schmid wollen noch einen Schritt weiter gehen. «Wir möchten mit Verlagshäusern Kontakt aufnehmen, da eine große Nachfrage für diese luxemburgische Geschichte besteht», sagt Toussaint. Die Buchhändler in Diekirch – insbesondere derjenige auf dem Brunnenplatz, von dem die Inspiration stammt – haben bereits großes Interesse gezeigt und möchten das Buch sobald es gedruckt ist, zum Verkauf anbieten.

Ab der 46. Sekunde ist zu hören, wie Bob Odenbirk alias Saul Goodman über die Großtante in Diekirch spricht:

(jw/L'essentiel)