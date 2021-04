Luxemburg behält Variante P1 im Auge

Die pandemische Situation in Brasilien beunruhigt die Behörden vieler Länder, nicht zuletzt wegen der von dort stammenden Corona-Variante P1. «Sie erweist sich als viel ansteckender als der ursprüngliche Stamm», erklärt ein Mikrobiologe des Nationalen Gesundheitslabors (LNS) auf L'essentiel-Nachfrage. Das genaue Ausmaß sei allerdings noch zu bewerten.

Die ersten Analysen beruhten auf Teilergebnissen. «Diese deuten darauf hin, dass der Stamm ein wenig gefährlicher ist und die Impfstoffe etwas weniger wirksam sind», gibt der Forscher zu bedenken. Die Daten müssten aber erst noch bestätigt werden. Die Variante P1 ist bei Sequenzierungen in der vergangenen Woche in Luxemburg sechsmal entdeckt worden. In den vier Wochen davor war sie gar nicht aufgetaucht. Zuvor hatte es drei bekannte Fälle gegeben. «Wir beobachten die Situation genau», resümiert der LNS-Wissenschaftler.

Im Großherzogtum ist vor allem die britische Variante im Umlauf, die mittlerweile drei Viertel der positiven Tests ausmacht. Während einige Länder drastischere Maßnahmen ergriffen haben, bleibt Luxemburg auf Kurs der EU-Regeln. «Staatsangehörige von Drittstaaten (Anm. d. Red.: außerhalb der EU) dürfen bis einschließlich 30. Juni nicht einreisen, ausgenommen die Kategorien der befreiten Personen», so das Außenministerium. Außerdem gelte weiterhin der verpflichtende Nachweis eines negativen Corona-Tests, um per Flugzeug ins Großherzogtum einreisen zu können. Zwischen Luxemburg und Brasilien gibt es keine direkte Flugverbindung, über Transitländer wie die Schweiz ist die Strecke aber möglich.

(jg/L'essentiel)