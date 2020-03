Ausbruch in Bartringer Altenheim – eine Tote

Das Pflegeheim «Les Parcs du 3ème Age» in Bartringen ist derzeit von der Coronavirus-Epidemie im Großherzogtum besonders schlimm betroffen. Wie das Luxemburger Wort am Donnerstag meldet, verstarb eine der Bewohnerinnen am Mittwochabend an den Folgen von Covid-19. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte sich das Heim am Donnerstagnachmittag nicht zu der Situation äußern.

Derzeit sind laut dem Bericht 15 weitere Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Über den Fall hatte Reporter.lu am Donnerstagmorgen erstmals berichtet. Dem Bericht zu Folge habe das Heim derzeit auch mit einem erhöhten Krankenstand der Mitarbeiter zu kämpfen. In dem Heim für rund 130 Bewohner arbeiten 150 Menschen. Auf der Homepage des Seniorenheimes ist zu lesen, dass bereits seit dem 9. März die Angehörigen gebeten wurden, ihre Angehörigen nicht mehr zu besuchen.

Das Seniorenheim wird von der Stiftung «Les Parcs du 3ème Age» betrieben. Deren Präsident Paul Geimer sagt, man habe die infizierten Senioren im ersten Stock des Heimes isoliert. Neben den 15 Bewohnern seien überdies auch zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert.

