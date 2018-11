Bezahlbare Wohnungen für Jugendliche in Not

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gute Nachrichten für junge Menschen in Not, die auf der Suche nach einer bezahlbaren Wohnung sind: Die Gemeinde Differdingen und das Rote Kreuz Luxemburg haben am Donnerstag die gemeinsame Vereinbarung «Jugendwunnen Arboria » unterzeichnet, die es jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren aus schwierigen sozialen Verhältnissen ermöglichen soll, eine angemessene Unterkunft zu angemessenen Mietpreisen zu finden.

In dem geplanten Gebäude Sequoia sollen 37 Einzel- und Doppelzimmer entstehen sowie eine Krippe für bis zu 80 Kinder, die auch auf die Versorgung von Kindern mit Behinderungen ausgerichtet ist.

In der Ausbildung und im Alltag unterstützen

Die zukünftigen Mieter werden vom Roten Kreuz in ihrer Berufsausbildung und im täglichen Leben unterstützt und betreut: «Sich keine Sorgen machen zu müssen, wo sie in der Nacht schlafen werden, wird es ihnen ermöglichen, ihre Energie für den Aufbau ihres Lebens zu verwenden, um sich eine Zukunft zu sichern», erklärt Gilles Dhamen, Direktor der Sozialprojekte des Roten Kreuzes.

Der Bürgermeister von Differdingen, Roberto Traversini, ist der Ansicht, dass «Jugendwunnen Arboria seinen Platz einer neuen Wohngegend finden wird» und dass «es nicht einfach ein Gebäude von vielen anderen sein wird. Es wird sowohl ein Element des sozialen Mixes, als auch der Integration sein».

(mc/L'essentiel)