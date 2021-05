Zwei Selbsttests pro Woche für alle Mitarbeiter

Zwei Selbsttests pro Woche für jeden Mitarbeiter in Luxemburg für die nächsten sechs Wochen bis Ende Juni – das ist die neue Test-Strategie für Unternehmen, die Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP) im Einvernehmen mit den Sozialpartnern am Dienstag vorgestellt hat.

«Es wird keine Verpflichtung für die Unternehmen sein, an dem Projekt teilzunehmen, und auch nicht für die Mitarbeiter», erklärte der Minister. Insgesamt werden etwa 5,7 Millionen der 15 Millionen vom Staat bestellten Selbsttests an Unternehmen gehen. Das sind zwölf Tests pro Mitarbeiter für sechs Wochen. «Bei Telearbeit kann die Aktion je nach Unternehmen auch länger dauern», sagt Kersch.

Erfolg hängt vom Engagement der Unternehmen und Mitarbeiter ab

Die Verteilung mit der Unterstützung von 120 Arbeitssuchenden beginnt am Montag, den 17. Mai und endet am Freitag, den 29. Mai. Fast 76.000 Briefe wurden an Unternehmen und Selbstständige verschickt, in denen angegeben ist, wo sie die Kits abholen können und wie viele Tests sie je nach Anzahl der Mitarbeiter durchführen lassen können.

Die Unternehmen können ihre Kits in den vier Distributionszentren in Zolwer (Artikus Zentrum), Bartringen (Attert Zentrum), Grevenmacher (op Flohr) und Diekirch (ZI Fridhaff) abholen. Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern werden beliefert. Je nach Wahl der Unternehmen können die Tests vor Ort oder zu Hause durchgeführt werden.

Nach drei bis vier Wochen soll die Aktion analysiert werden, die rund 1,5 Millionen Euro pro Woche verschlingen wird. Über weitere Aufträge wurde bisher noch nicht entschieden. Arbeitsminister Kersch wies darauf hin, dass der Erfolg der Aktion vom Engagement der Unternehmen und Mitarbeiter abhänge und warnte vor dem falschen Gefühl der Sicherheit, das diese Selbsttests nicht erzeugen dürfen.

(Nicolas Martin/L'essentiel)