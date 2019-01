Noch nie lebten so viele Menschen in der Hauptstadt

Genau 119.214 Menschen lebten am letzten Tag des vergangenen Jahres in Luxemburg-Stadt. Ein neuer Rekord, wie Bürgermeisterin Lydie Polfer am Mittwochmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz erklärte. Innerhalb eines Jahres sei die Einwohner-Zahl um 2886 gewachsen. Dies decke sich mit der Entwicklung der vergangenen Jahre, in denen stets ein Plus von rund 3000 Einwohnern verzeichnet worden war.

Kostenloser Nahverkehr in der Hauptstadt



Bürgermeisterin Lydie Polfer betont nochmal ausdrücklich, dass die Stadt Luxemburg voll und ganz hinter dem Plan der Regierung steht, der am 1. März 2020 in Kraft treten sollen: «Sonst würde das ja gar keinen Sinn machen, wir sind schließlich das wirtschaftliche Zentrum.»



Die Stadt will darauf hinarbeiten, dass alle Verkehrsmittel optimal ineinander greifen, um den Gratis-Nahverkehr erfolgreich zu machen: «Es gibt nicht das eine Wundermittel, aber wenn wir uns absprechen und alles gut koordiniert ist, gehen wir in eine bessere Zukunft.»

Ungefähr 29 Prozent der Hauptstädter sind laut der neuesten Zahlen gebürtige Luxemburger, die restlichen 71 Prozent sind zugezogen. 5692 Kinder wurden 2018 in Luxemburg-Stadt geboren (2017: 5434) und 1596 Todesfälle gezählt (2017: 1583).

Auffällig ist, dass nicht nur die Zahl der Einwohner steigt, sondern auch Veränderungen des soziologischen Musters zu erkennen sind. So heirateten im vergangen Jahr 475 Paare in der Haupstadt – 18 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl der Scheidungen stieg gleichzeitig um nur ein Prozent auf 582.

(dm/L'essentiel)