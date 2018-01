Luxemburger Start-​​ups kommen in Las Vegas gut an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Im Laufe der Jahre hat sich die Consumer Electronics Show (CES) zur wichtigsten Fachmesse für technologische Innovationen in der Unterhaltungselektronik entwickelt. Seit 1967 findet sie jährlich für vier Tage im Januar statt. Erstmals ist auch Luxemburg mit acht Start-Ups in Las Vegas vertreten.

«Es ist wichtig zu zeigen, dass Luxemburg auch eine Daseinsberechtigung zu dieser Messe hat», so Jérôme Grandidier, Präsident und Mitbegründer des European American Enterprise Council (EAEC). Der EAEC mit Sitz in Luxemburg hat die Teilnahme in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderagentur Luxinnovation koordiniert.

Insgesamt 170.000 Elektronik-Fans haben die Ausstellung besucht und konnten unter anderem einer Musik lauschen, die durch künstliche Intelligenz komponiert wird, Eco-Drive-Systeme sowie die Welt der Virtual Reality Filme bestaunen. «Wir hoffen, dass die Anzahl der Aufträge für Luxemburg dadurch wächst», sagt Jean-Michel Ludwig, Director Start-up & SME performance.



(Mathieu Vacon/ L´essentiel)