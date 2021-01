Lockerungen der Regierung stoßen auf Kritik

Die Regierung hat am Dienstag neue Maßnahmen mit leichten Lockerungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie angekündigt. Ein Balanceakt – stehen auf der einen Seite doch eine mögliche Bedrohung durch eine Virusmutation und die Ungewissheit, welchen Effekt die Feiertage auf die Infektionszahlen haben werden, während auf der anderen Seite sinkende Zahlen eine Besserung der Situation in Aussicht stellen, die Wirtschaft aber weiter leidet.

«Es ist nicht einfach, DIE Antwort zu finden, aber die beschlossenen Maßnahmen und Lockerungen spiegeln das Bestreben wider, ein vertretbares Gleichgewicht zwischen Schutzmaßnahmen vor dem Virus und dem Bedürfnis nach Freiheit zu finden», verteidigt Mars Di Bartolomeo (LSAP) das Maßnahmen-Bündel, aber die Kritik sei dennoch verständlich.

Und an der mangelte es gestern nicht. Angefangen bei der CSV, die zu «mehr Vorsicht» aufrief. «Unter den vorbereitenden Dokumenten haben wir eine Empfehlung des Gesundheitsministeriums erhalten, die besagt, dass die aktuelle Gesundheitssituation es nicht erlaubt, eine Lockerung der Maßnahmen ins Auge zu fassen. Doch die Regierung tut das Gegenteil. Und das zu einer Zeit, in der alle Nachbarländer ihre Maßnahmen verschärfen. Wir hätten abwarten sollen, um die Auswirkungen der Feiertage besser beurteilen zu können», so CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen.

« Eine Infektionsquelle, die nicht behandelt wird, sind die Arbeitsplätze »

«Die gesundheitliche Situation ist vergleichbar mit der von Ende Oktober, nur dieses Mal mit viel mehr Einschränkungen. Das ist ein Eingeständnis der Fehler, die im ersten Lockdown gemacht wurden», prangerte Marc Baum (Déi Lenk) an. Einer seiner Kritikpunkte: «Eine Infektionsquelle, die gar nicht beachtet wird, sind die Arbeitsplätze.»

Sven Clément (Piraten) stimmte dem zu und forderte Maßnahmen – auch steuerlicher Art – um die Telearbeit zu fördern. «Wir hatten auch schon seit einiger Zeit einige Maßnahmen gefordert, wie zum Beispiel die Vereinheitlichung der Regel, dass in allen Geschäften auf zehn Quadratmeter nur eine Person kommen darf.» Diese Regel ist nun zwar aufgegriffen worden, nach Cléments Ansicht aber zu spät. Andere Regeln, wie die für den Sport, seien unverständlich. Josée Lorschée (Déi Gréng) hingegen fand, dass «mit den gleichen Regeln für mehrere Bereiche die Maßnahmen verständlicher für die Bürger erscheinen».

Eines ist sicher: Die Parteien sind sich uneins. «Wir beklagen den ständigen Wechsel der Maßnahmen ohne Gesamtkonzept und die Eingriffe in die Privatsphäre», haderte Fernand Kartheiser (ADR). Er sei überzeugt, dass es notwendig sei, «die Gastronomie wieder zu öffnen und den Unternehmen, die durch die Beschränkungen noch immer benachteiligt werden, zu erlauben, ein Hygienekonzept vorzulegen». Der DP von Premierminister Xavier Bettel war die Wiedereröffnung der Schulen besonders wichtig. «Das ist eine wichtige Maßnahme, weil Fernunterricht zwar möglich ist, aber auf lange Sicht die Kluft zwischen den Kindern vergrößern kann», fand auch Marc Baum.

(nm/L'essentiel)