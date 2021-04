Es ist wieder Leben in den Restaurants! Oder zumindest davor. Nach der monatelangen Zwangswinterpause durch die Pandemie, dürfen die Luxemburger Gastrobetriebe endlich wieder ihre Terrassen für Kundschaft öffnen. Auch wenn sich die Öffnung für die Wirte noch nicht ganz rechnet, sorgt sie bei ihnen und ihren Kunden für gute Stimmung.

Um den Geburtstag der Mutter zu feiern, fand sich trotz des Schneewetters in Rombach-Martelingen eine Familie vor einem Restaurant zusammen – mit Mützen, dicken Jacken und in wärmende Decken gehüllt. «Es bereitet uns Freude», erzählte uns Arthur François aus Bastogne. «Es ist eine echte Erleichterung und es fühlt sich gut an, wieder rauszukommen. Wir hoffen auf mehr Freiheiten in den nächsten Wochen, aber allzu viele Hoffnungen machen wir uns nicht. Uns ist klar, dass es jederzeit wieder geschlossen werden kann, also genießen wir es. Unser Besuch ist auch symbolisch: Wir sind hier, um die Restaurantbesitzer zu unterstützen.»

«Wir sind froh wieder arbeiten zu können, auch wenn es rentabilitätsmäßig etwas kompliziert ist», gab Fabian Henneaux, Geschäftsführer des Restaurants «Il Diablo» an der Route de Bigonville zu. «Wir freuen uns über die Kunden, das ist ein echter Lichtblick für die Zunkunft. Wir hoffen, dass Herr Bettel uns bald auch das Restaurant wieder öffnen lässt. Wir müssen optimistisch bleiben.» Mit acht Heizstrahlern hat das Restaurant nicht an Mitteln gespart. «Wir bieten auch Decken an», erklärte der Inhaber, «die Leute sind gut ausgerüstet und haben ihre Mäntel mitgebracht. Es ist ein bisschen wie beim Wintersport, nur ohne Schnee. Wir haben viel Fleisch verkauft, da die Leute in den letzten Monaten viel Pasta und Pizzen zum Mitnehmen gegessen haben.»

Ähnliches gilt ein paar Meter weiter, im Café «Op der Trap». «Wir können von einem ‹Terrassenöffnungs-Effekt› in Rombach-Martelingen sprechen», fand Kévin Huberty, einer der beiden Chefs. «Die Leute wollen spazieren gehen, etwas trinken. Und wir hoffen für alle, dass es in den kommenden Wochen noch besser wird. Stammgäste sind zurückgekehrt, ebenso wie Kunden von überall her. Martelingen liegt an der Grenze von zwei Ländern, wir haben also die Luxemburger und wir haben die Belgier. Die Leute fangen mit einem Kaffee an, aber es endet immer mit einem guten Spezialbier.»

«Ich bin extra wegen der Eröffnung der Terrassen hierher gekommen und um ein Bier zu trinken», schwärmte Rob Leenaert aus dem belgischen Turnhout, 217 km von Martelingen entfernt. «Das Wetter ist schlecht, aber ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich auf der Terrasse sein kann. Auch ein Luxemburger Bier läuft sehr, sehr gut.»

(fl/L'essentiel)