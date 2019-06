Asselborn spricht sich für inhaftierte Kapitänin aus

De Verhaftung der deutschen Sea Watch-Kapitänin Carola Rackete hat den luxemburgischen Außenminister Jen Asselborn dazu veranlasst via Facebook einen Appell an seinen italienischen Kollegen Enzo Moavero Milanesi zu richten.

«Ich möchte Sie auf diesem Weg um Ihre Hilfe bitten, damit Carola Rackete, die die Führung des Schiffes unter niederländischer Flagge hatte und am 29. Juni mit 40 Migranten an Bord in Lampedusa landen musste, freigelassen werden kann», schrieb Jean Asselborn.

Der luxemburgische Außenminister appellierte an seinen Kollegen: «Menschenleben zu retten ist eine Pflicht und kann niemals ein Verbrechen sein; sie nicht zu retten ist, im Gegenteil, ein Verbrechen. Wie in der Vergangenheit wird Luxemburg auch in Zukunft empfindlich auf den Solidaritätsgedanken mit Italien bei der Verteilung der von NGO-Schiffen im Mittelmeer geretteten Migranten reagieren.»

Der Kapitänin drohen nun mehrere Jahre Haft.

Statement of our Captain, #CarolaRackete, before entering Port with the #SeaWatch3.



“We are proud of our captain, she did exactly the right thing. She upheld the law of the sea and brought people to safety." – #SeaWatch chairman Johannes Bayer pic.twitter.com/lfZ16Pq9F1