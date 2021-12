«Ich weiß nicht, ob ein Dialog noch möglich ist»

Der Erste Schöffe der Stadt Luxemburg, Serge Wilmes, hat die Demonstrationen in der Hauptstadt am vergangenen Wochenende hautnah miterlebt. Aufmerksam blickt er auf die kommenden Tage. «In Erinnerung bleibt mir, dass ich am Samstag gesehen habe, dass es auf der einen Seite Demonstranten gab, die sich friedlich mobilisiert haben, und auf der anderen Seite viele Menschen in der Stadt, die sich von diesen Demonstrationen nicht beeindrucken ließen».

«Was uns aber auch auffiel, ist, dass eine Reihe von Demonstranten wirklich gekommen waren, um anzugreifen und Chaos zu stiften. Das muss man offen sagen. Und das können wir nicht akzeptieren. Diese Gruppe bestand aus 50 bis 100 Personen. Ihr einziges Ziel war es, zu provozieren und anzugreifen. In einem demokratischen Staat kann man das nicht akzeptieren, und das hat nichts mit der Demonstrationsfreiheit zu tun», so Wilmes. Ein solches Verhalten müsse «unterbunden werden». «Wir waren von der Arbeit der Polizei beeindruckt, die trotzdem die Ruhe bewahrt hat. Sie mussten in einem bestimmten Moment eingreifen, aber sie taten es professionell. Trotz der Provokationen haben sie die Nerven behalten. Ich war vor Ort und die Reaktion der Polizei war angemessen», urteilt Wilmes.

Während zwischen dem Glacis und dem Kirchberg ein definierter Sicherheitsbereich eingerichtet worden war, versuchten einige Demonstranten, über die Avenue de la Porte-Neuve in das Stadtzentrum zu gelangen. «Die meisten sind am Glacis geblieben, aber eine Gruppe hat sich nicht an die Absperrung gehalten. Diese Gruppe hatte die Absicht, die Polizisten anzugreifen und zu provozieren. Weil sie Gewalt anwendeten, bekamen sie eine in meinen Augen angemessene Antwort der Polizei».

« Sie haben eine alternative Realität geschaffen »

Außerdem gab es im Rahmen der Polizei-Zugriffe zahlreiche Personen, die sich vor Kameras oder Livestreams über Smartphones inszenierten. «Sie selbst bezeichnen sich als alternative Medien und werfen den traditionellen Medien vor, Komplizen staatlicher Repression zu sein. Aus ihrer Sicht sehen nur sie klar und nur sie sind kritisch gegenüber dem System. Aber das ist alles nur eine Inszenierung, um den Eindruck zu erwecken, dass wir antidemokratisch sind. Nach ihrer Logik sind sie die wahren Demokraten. Sie haben eine alternative Realität geschaffen, in der sie die Hauptakteure sind. Sie fühlen sich darin wohl, obwohl sie völlig daneben liegen», so Wilmes.

Wie kann man mit dieser «Parallelwelt» noch einen Dialog führen? «Ich weiß nicht, ob ein Dialog noch möglich ist», bedauert Serge Wilmes. «Für sie zählt nur ihre Wahrheit und es wäre an uns, uns ihrer Wahrheit zu unterwerfen. Ich will nicht fatalistisch sein, aber es ist kompliziert. Mit den anderen, friedlicheren Demonstranten kann man noch diskutieren, aber auch das ist schon sehr schwierig. Wenn man mit solchen Leuten diskutiert, wird man schnell emotional. Die Situation ist kritisch».

« Wir hoffen auf einen Waffenstillstand »

Nach dem Ende der Demonstration bewegten sich einige Unruhestifter durch die kleinen Straßen der Innenstadt. «Und da ist es für die Polizei sehr schwierig, sie in Schach zu halten», räumt der Erste Schöffe ein. «Das sieht ein bisschen nach Guerilla-Taktik aus. Für die Polizei war es schwer zu kontrollieren, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, die einfach nur ihre Weihnachtseinkäufe tätigen wollten. Ich ziehe noch einmal meinen Hut vor der Arbeit der Polizei, denn es war überhaupt nicht einfach. Es wird oft nach mehr Polizisten gerufen, aber in diesem Fall haben sie die Arbeit gemacht und wir müssen sie unterstützen».

In den sozialen Netzwerken wurde bereits eine dritte Demonstration angekündigt, die am Samstag, den 18. Dezember in Luxemburg stattfinden soll. «Wenn es wieder zu Ausschreitungen kommt, müssen wir die Polizei wieder unterstützen. Die Polizei wird alles tun, um das Stadtzentrum und die Weihnachtsmärkte zu sichern. Man darf keine Angst haben. Und wir hoffen zumindest auf einen Waffenstillstand für die Weihnachtszeit».

(fl/L'essentiel)