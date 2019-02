Supermond erhellt die Nacht über Luxemburg

Der Mond kommt der Erde am Dienstag aufgrund ihrer elliptischen Bahnen besonders nahe. Weil zudem noch Vollmond ist, erscheint uns der Erdtrabant für einige Stunden um sieben Prozent größer und 30 Prozent heller als bei großer Entfernung. Bei einer solchen Konstellation spricht man auch von einem «Supermond».

Der Mond befindet sich dann am erdnächsten Punkt seiner Umlaufbahn. Außerdem wirkt ein Mond, der in Horizontnähe aufgeht, größer als ein Mond, der weiter oben am Himmel steht.

Wetter spielt mit

Der Supermond wird etwa kurz vor 17 Uhr die Vollmondphase erreichen. Sieben Stunden zuvor, also gegen 10 Uhr, wird er der Erde am nächsten sein. Dann liegen «nur noch» 356.761 Kilometer zwischen Erde und Mond. Normalerweise sind es im Schnitt 382.900 Kilometer. Doch keine Sorge: So groß, wie sich die Himmelskugel an diesem Tag zeigen wird, ist sie auch noch am Abend über dem beleuchteten Himmel in den Städten gut zu sehen.

Die gute Nachricht für alle Hobby-Astronomen: Das Wetter dürfte am Dienstag mitspielen. Zwar halten sich am Vormittag noch einige Wolken über dem Großherzogtum, doch die dürften nach Angaben des Wetterdienstes Météolux bis zum Abend weiter gezogen sein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Fotos oder Videos des «Supermondes» schicken: Einfach per Mail an web@lessentiel.lu.

(sw/L'essentiel/wil)