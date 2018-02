Differdingen feiert den venezianischen Karneval

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Differdingen gab es am Samstag wieder einen Fastnachtsumzug der besonderen Art: Die Eisenstadt feierte auch in diesem Jahr den venezianischen Karneval. Das Wetter machte die 2018er-Ausgabe der beliebten Veranstaltung teilweise zum Schneegestöber.

Nachdem sich die Teilnehmer ihren Weg durch die Straßen Differdingens gebahnt hatten, machten sie sich am Nachmittag auf zum Parc Gerlache, um sich fotografieren zu lassen.

(jg/L'essentiel)