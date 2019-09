Bildung als «Schlüssel gegen Fleischkonsum»

«Veganer zu sein bedeutet für mich, bei meinen Mahlzeiten kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Nachdem ich mir Videos von den geschredderten Küken oder der Gewalt beim Schlachten von Rindern angesehen habe, konnte ich kein Fleisch mehr essen», erklärte Laura, 14, am Sonntag in der Kulturfabrik in Esch.

Rund 500 Teilnehmer aus aller Welt nahmen an der 9. Auflage der viertägigen Internationalen Tierrechtskonferenz teil. Unter ihnen war auch Yves, ein 45-jähriger luxemburgischer Tierrechtler: «Einige Leute sehen uns als Radikale. Als Aktivist engagiere ich mich aber für den Dialog. Bildung ist der Schlüssel gegen den Konsum von zu viel Fleisch», sagte er.

Auch Sara und Lena, die zusätzlich in der «Youth for Climate»-Initiative aktiv sind, waren in Esch an Bord. «Wir vermissen den Geschmack von Fleisch. Aber für uns als Umweltaktivisten war der Wechsel zum Veganismus selbstverständlich. Entwaldung und Treibhausgasemissionen haben alle einen großen Einfluss auf unser Klima», erklärten die beiden Schülerinnen aus Petingen.

(Ana Martins/L'essentiel)