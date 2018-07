Im Belval Plaza zieht ein frischer Wind auf

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Management des Einkaufszentrums Belval Plaza wechselt von Devimo zu JLL. «Die Veränderung geschieht zu einem entscheidenden Zeitpunkt zehn Jahre nach der Eröffnung. Es gibt viel Potenzial, das Plaza zu einem Shoppingzentrum neuer Generation zu machen», sagt Helga Cosyns, Leiterin des Retail Management Belux bei JLL.

Immer mehr Studenten siedeln sich in der Nähe der Uni und damit auch am Belval Plaza an. Die Entwicklung im unmittelbaren Umkreis veranlasst den neuen Geschäftsführer ebenso, mehr auf die Wünsche der Generationen ab dem Jahrgang 1980 einzugehen. Die neue Strategie setzt auf neue Technologien und Social Media. «Diese Elemente erwarten die Kunden von uns», sagt Cosyns.

Ambitionierte Ziele

Zu einer möglichen Umstrukturierung bei den Geschäften sagt die Managerin: «Wir brauchen die Klassiker, die den Kunden vertraut sind. Aber wir benötigen auch das Ungewöhnliche, das es nicht an jeder Straßenecke gibt und das uns von anderen unterscheidet.»

Bereits in der kommenden Woche werden die derzeit 87 Läden durch drei neue Geschäfte im Bereich Schuhe und Textilien ergänzt. Außerdem soll das Gastronomie- und Freizeitangebot erweitert werden.

Die neue Geschäftsführung hat das Ziel, die zuletzt registrierten sieben Millionen Besucher pro Jahr deutlich zu übertreffen.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)