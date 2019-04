Esst mehr «Schouluebst»

Sowohl das Gesundheitsministerium als auch der Verband luxemburgischer Diätberater, befürworten den Konsum von fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag bei Kindern und Erwachsenen.

«Eine Portion entspricht entweder einem Apfel, einer Tomate, zwei Mandarinen oder zwei Handvoll Gemüse oder geschnittenem Obst», sagte eine Sprecherin der ANDL.

Ideal sei es, Obst und Gemüse gleichmäßig zu verteilen, so Monique Ludovicy, Direktorin des Kantinenbetreibers Restopolis, der 50 Restaurants und 70 Schul- und Universitätskantinen versorgt.

Kinder trinken mehr Wasser als vorher

«Frisches Obst und Gemüse sind natürlich die beste Wahl, aber Tiefkühlkost ist auch eine gesunde Alternative», wie Ludovicy ausführte. Kampagnen zielten darauf ab, die Öffentlichkeit für dieses «Fünf-am-Tag»-Motto zu sensibilisieren. So werde es Workshops geben, in denen die Kleinsten über Lebensmittel aufgeklärt würden. Das Programm «Schouluebst» (Obst in der Schule) soll Kinder und Jugendliche erreichen. Alle teilnehmenden Schulen erhalten kostenlos Obst zur Verteilung.

In den Kantinen der von Restopolis betrieben Schulen ermunterte die jüngste Kampagne «Rethink your drink» (deutsch: «Überdenke dein Getränk») kürzlich Schüler, über die Wahl ihrer Getränke nachzudenken. So habe die Kampagne dazu geführt, den Verkauf von Soda- und kalten Teegetränken um «sieben Prozent und den Verkauf von Fruchtsäften um fünf Prozent zu reduzieren», so Monique Ludovicy. Gleichzeitig sei der Verkauf von Wasser um 23 Prozent gestiegen.

