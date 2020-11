Nordstad-​​Lycée bekommt ein Übergangsgebäude

Die Situation für die 571 Schülerinnen und Schüler des Lycée Nordstadt und die Lehrkräfte ist derzeit nicht optimal. Die drei Standorte der Schule in Diekirch und Ingeldorf bieten zu wenig Platz. Und weil das neue Schulgebäude erst 2026 fertiggestellt wird, soll es eine provisorische Unterkunft nun möglich machen, den Schulbetrieb in Erpeldingen/Sauer früher aufzunehmen. Das teilen der Minister für öffentliche Arbeiten, François Bausch, und Bildungsminister Claude Meisch am Montag in einer gemeinsamen parlamentarischen Stellungnahme mit.

Wie es in den Schreiben heißt, sei die Stadt Diekirch «bereit, dem Staat ein Grundstück für den Bau eines solchen temporären Gebäudes zur Verfügung zu stellen, behalte sich aber das Recht vor, dieses Gebäude nach dem Umzug der Schule für den eigenen Bedarf zu nutzen.»

Zwischen 400 und 450 Schüler

Das Provisorium befindet sich bereits im Bau und wird als Ergänzung zu dem in der Rue Merten in Diekirch gelegenen Gebäude dienen. Als Vorbild dienen das von der Stadt Differdingen für die International School errichtete Gebäude sowie das Provisorium auf dem Campus Geesseknäppchen in Luxemburg-Stadt.

Der Neubau in Diekirch soll Platz für 400 und 450 Schüler bieten. Darin werden nach Angaben der Minister neben Klassensälen auch Sonderräume, Werkstätten, Räumlichkeiten für Verwaltung und Lehrer sowie eine Kantine untergebracht.

(mc/L'essentiel)