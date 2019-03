Luxemburg setzt am wenigstens auf grüne Steuer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Trotz einer proaktiven Stelllungnahme aus Brüssel haben die Ökosteuern Schwierigkeiten, sich in der Europäischen Union zu etablieren. Im Jahr 2011 empfahl die Europäische Kommission bis 2020 eine «Neuausrichtung auf die Umweltsteuer», was zu «einer erheblichen Senkung der Arbeitsbesteuerung» führen sollte. Vergeblich. Seitdem ist der Anteil der EU am Ökosteuereinkommen, der bei 6,18 Prozent lag, fast jedes Jahr zurückgegangen.

Laut Eurostat liefen 2017 nur 4,25 Prozent des Steuereinkommens in Luxemburg aus der Umweltsteuer ein, damit sei Luxemburg das Land, das am wenigsten auf eine grüne Besteuerung setzt. Ab dem 1. Mai nächsten Jahres sollen die Benzin- und Dieselsteuern im Großherzogtum jedoch um einen Cent bzw. zwei Cent pro Liter steigen.

Rund 369 Milliarden Euro Umsatz

Deutschland (4,46 Prozent), Belgien (4,74 Prozent), Frankreich (4,77 Prozent) und Schweden (4,8 Prozent) schneiden nicht viel besser ab. Im umgekehrten Fall ist Lettland das fortschrittlichste Land der Union in Bezug auf die Ökosteuern. Im Jahr 2017 stammten rund 11,11 Prozent der Steuereinnahmen aus Umweltsteuern. Diese haben es dem baltischen Land ermöglicht, die Ökologisierung seiner Wirtschaft zu beschleunigen. Slowenien und Griechenland liegen ebenfalls vorn, mit 10,13 Prozent bzw. 9,5 Prozent der Ökosteuereinnahmen. Diese Länder liegen deutlich über dem europäischen Durchschnitt (5,97 Prozent).

Im Jahr 2017 erwirtschafteten die Ökosteuern in der Europäischen Union rund 369 Milliarden Euro Umsatz.

(L'essentiel/afp)