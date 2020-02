Weil Kunst mehr als nur Malerei ist

«Papa, Mama, ich will Kunst studieren». Dieser Satz treibt vielen Eltern die Sorgenfalten ins Gesicht, sondern wirft auch Fragen auf. Wo gibt es Arbeitsplätze? Welcher Kunstgattung soll man sich widmen? «Den meisten Leute kommt zuerst die Malerei in den Sinn, aber das ist bei weitem nicht alles», sagt Claire Buchler, Kunstlehrerin in Ettelbrück. Die junge Frau stellte zusammen mit dem Architekten und Kollegen Roland Hermann sowie mit Christine Walentiny die Veranstaltungt «display.ed» auf die Beine, deren erste Ausgabe am Freitag im Casino Luxemburg stattfand. Das Ziel: «Wir wollen zeigen, was ein Kunststudium ist, was man tun kann, welche Möglichkeiten es gibt», sagt Buchler

Etwa 600 Schüler konnten die verschiedenen Berufe an einem Ort erleben: von Architektur über Design und Gravur, bis hin zur Fotografie.Die Universität, das Lycée des Arts et Métiers, aber auch die Ecole Supérieure d'Art de Lorraine oder La Cambre de Bruxelles waren gekommen, um die Schüler zu informieren. «Die Rückmeldungen waren allesamt positiv», erklärt Bucher. Deshalb zieht sie in Erwägung, im kommenden Herbst eine zweite Auflage der Veranstaltungen zu organisieren.

«Kreative Berufe sind auch in den neuen Medien, etwa in Videospielen, gefragt» fährt Buchler fort: Und weil bei großen Produktionen Künstler aus unterschiedlichen Bereichen zusammenarbeiten, legt «display.ed » auch «viel Wert auf das Thema Interdisziplinarität», wie Hermann sagt.

