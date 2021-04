«Ich habe keine Zeit!», sagt die Betreiberin der Pizzeria Enzo, als sie nach einem kurzen Interview gefragt wird. «Sie sehen ja selbst, ich habe viel Kundschaft», sagt Gabriella Biagione. So wie ihr geht es vielen Restaurant- und Cafébetreibern an diesem sonnigen Freitagnachmittag. Die Terrassen derer, die sich getraut haben zu öffnen, bieten an diesem Nachmittag alle das gleiche Bild. Man findet nirgends mehr einen freien Tisch.

«Es sind hauptsächlich Grenzgänger, die hier sitzen, vielleicht drei oder vier Leute aus Luxemburg», erzählt Augusta, aus der Confiserie Namur. Sie freue sich sehr darüber, dass sie nun wieder Gäste empfangen darf und den großen Andrang.

Nicht immer rentabel

Die Kellnerin des Restaurants Mise en scène freut sich vor allem über die Geduld und große Entgegenkommen der Gäste, auch sie kommt mit dem Bedienen der Gäste kaum hinterher. Sie ist überzeugt, dass die Leute am Wochenende auch bei schlechtem Wetter für einen Kaffee im Freien kommen werden. «Die Leute freuen sich, dass sie endlich wieder draußen sitzen können», sagt sie.

Die Öffnung der Terrasse ist allerdings für die wenigsten rentabel. «Wir werden am Wochenende nicht öffnen», meint die Betreiberin der Brasserie Rex. Es sei einfach nicht rentabel genug, egal wie gut das Wetter wird.

Der Vinothek-Betreiber, Salvatore Pica, freut sich sehr über die Öffnung seiner Terrasse. Er habe Glück, denn die Umsatzeinbußen seien dank seines Weinhandels nicht so drastisch wie bei anderen Wirten. Die Öffnung seiner Terrasse macht ihn sehr froh. «Das gibt Hoffnung und das gibt Lebensfreude.» In einem sind sich allerdings alle Betreiber einig: Ob die Gäste am Wochenende kommen, hängt vom Wetter ab.

(Adina Napolitano/L'essentiel)