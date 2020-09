Antikörpertests in Luxemburg müssen warten

Serologische Tests auf Covid-19, die das Vorhandensein von Antikörpern hinweisen, werden in Luxemburg nicht in großem Umfang eingesetzt. Noch nicht. Dies erklärte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Marc Spautz (CSV). Demnach sei die Zuverlässigkeit dieser Tests, die insbesondere in Jena (Deutschland) entwickelt wurden, noch nicht belegt.

Bevor ein Test breitflächig eingesetzt werden kann, bedarf es einer ausführlichen klinischen Auswertung, um die Leistungen zu validieren, erklärt die Gesundheitsministerin. Dies sei jedoch noch nicht «vollständig» der Fall. In Luxemburg wurden in der Tat serologische Tests durchgeführt, allerdings in geringem Umfang im Rahmen der CON-VINCE-Studie. Sie weisen auf eine «sehr geringe Präsenz von Antikörpern in der Bevölkerung» (etwa drei Prozent) hin, bemerkt Lenert.

Stichproben-Tests ab September

Lenert besteht auch darauf, keine voreiligen Schlüsse in Bezug auf Antikörper zu ziehen. «Aus dem Vorkommen von Antikörper lässt sich nicht allgemein auf eine bestehende Immunität schließen», erklärt Lenert. Hierzu müssten spezielle Antikörper bestimmt werden, sogenannte neutralisierende Antikörper (neutralizing antibodies), wozu aber zu diesem Zeitpunkt nur wenige Forschungslabors in der Lage sind. Deshalb seien die gängigen Schnelltests nicht dazu geeignet, eine verlässliche Aussage über einen eventuellen Schutz gegenüber der Infektion zu treffen.

Ab September 2020 sollen wieder serologische Tests auf Stichproben der Luxemburger Bevölkerung durchgeführt werden, um die weitere Entwicklung der Prävalenz zu dokumentieren.

(jg/L'essentiel)