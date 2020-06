«Wir werden feiern, aber nur im kleinen Kreis»

Place de la Constitution, 17.30 Uhr, 22 Grad. Wenn sich an einem der schönsten Aussichtspunkte der Hauptstadt der Vortag des Nationalfeiertags gen Abend neigt, herrscht hier normalerweise Hochbetrieb. Wer das große Feuerwerk sehen will, der kommt hier her. Aber an diesem Montag ticken die Uhren in Luxemburg bekanntlich anders. Die Corona-Pandemie hat auch den Nationalfeiertag fest im Griff. Alle Feierlichkeiten sind abgesagt.

Die drei Studentinnen, Pauline, Anaïs und Isatou haben sich am späten Nachmittag am Fuße der «Gëlle Fra» getroffen. Hier schwelgen die Drei in Erinnerungen an das letzte Jahr, als die Party bis in die frühen Morgenstunden des Nationalfeiertags andauerte. «Leider wird es dieses Jahr nicht so schön», bedauern die Studentinnen. «Es ist wirklich sonderbar, die Atmosphäre ist eine ganz andere als in den letzten Jahren. Wir lassen uns aber die Stimmung nicht versauen, wir werden feiern, bei Freunden; mit Masken und Abstand, aber nur im kleinen Kreis», verraten die drei ihren Schlachtplan.

Wenn Covid-19 nicht wäre, das geben die jungen Frauen zu: «Wir wären die ganze Nach von Bar zu Bar gezogen, es wäre ein ganz anderer Abend geworden, aber auch heute Abend kann es trotzdem schön werden.» Deshalb machen die Studentinnen das beste aus der Situation: «Wir passen uns den Umständen an, es ist kein Weltuntergang.»

(fl/L'essentiel)