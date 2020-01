Luxemburg hilft verwaisten Känguru-​​Babys

Am 3. Januar hat Carine Schuler es nicht mehr ausgehalten. Das war der Moment, in dem sie die Gruppe Save Wildlife in Australia - The Rescue Collective auf Facebook gründete. Australische Freunde hatten der Luxemburgerin erzählt, wie schlimm die Lage vor Ort wirklich ist. Die Gruppe ist ihre Antwort auf die Frage: «Was kann ich bloß tun?»

Eine Milliarde Tiere getötet



Professor Chris Dickman von der Universität Sydney schätzt in einer am Montag veröffentlichten Erklärung, dass in den Buschfeuern eine Milliarde Tiere umgekommen sind. Die Zahl schließt Säugetiere, Vögel und Reptilien ein, nicht aber Insekten und wirbellosen Tiere.



Die Feuer haben eine Fläche verbrannt, die 31,5 Mal so groß ist wie Luxemburg. Die Fläche ist damit größer als die gesamte Region Grand Est, Wallonien, das Saarland und Luxemburg zusammen.

Viele in Luxemburg stellen sich offenbar dieselbe Frage. Innerhalb weniger Tage ist die Gruppe auf mehrere Tausend Mitglieder angewachsen. Am Dienstag waren es 3000, einen Tag später bereits über 4000. Sie stehen hunderten Millionen von Wildtieren gegenüber, die in Australien gestorben sind. Die Freiwilligen wollen den Tieren helfen, die ihren Lebensraum, oft auch ihre Mütter verloren haben. Dafür liefern sie etwas, das man nicht kaufen kann.

Wer bringt die Kängurubeutel ans Ende der Welt?

Sie nähen Beutel für verwaiste Kängurus oder häkeln Nester für Vögel, deren Lebensraum vom Feuer zerstört wurde. Angefangen hat alles, weil australische Tierschutzorganisationen dazu aufgerufen hatten, Handschuhe für Koalabären zu nähen. Dadurch konnten Verbrennungen an den Pfoten besser heilen. Aus der ganzen Welt kamen die Pakete. Jetzt brauchen vor allem Kängurus Hilfe. Ohne Muttertier benötigen sie spezielle Beutel, um heranwachsen zu können.

Die Gruppe um Carine Schuler befolgt die Anleitungen des Rescue Collectivs genau, damit ihre Handarbeiten auch wirklich den Bedürfnissen der Tieren gerecht werden. Außerdem werden die Bestimmungen des australischen Zolls beachtet. Wolle darf zum Beispiel nicht eingeführt werden. In rasanter Geschwindigkeit hat sich die Gruppe organisiert und über 50 Sammelstellen in Luxemburg und der Grenzregion geschaffen. Hier werden geeignete Stoffe gesammelt und verteilt. Wie viele Kängurubeutel inzwischen schon genäht wurden, weiß Carine Schuler noch nicht.

Das letzte Hindernis für die Helfer ist der Transport ans andere Ende der Welt. Derzeit sucht Schuler noch nach einer Fluggesellschaft, die ihre Fracht mitnimmt. Auch Privatpersonen, die sowieso nach Australien fliegen, können sich an die Gruppe wenden und helfen.

(Marlene Brey/L'essentiel)