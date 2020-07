Drei Männer erkunden ganz Luxemburg

Das Coronavirus hat ihre Urlaubspläne auf den Kopf gestellt. Statt in den Alpen, Wien oder Dänemark, haben sich Julien, 19, Charles, 22, und Micka, 18, zum Ziel gesetzt, 25 Tage lang zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln ganz Luxemburg zu bereisen. Alle 102 Gemeinden Luxemburgs wollen die jungen Männer besuchen. Das Abenteuer beginnt symbolisch am 21. Juli in Colmar-Berg, am Fuße des großherzoglichen Schlosses, und endet in Bissen, «das als geografisches Herz des Landes gilt».

Die drei jungen Männer wollen am Tag nicht mehr als 20 Kilometer zu Fuß zurücklegen. Beladen mit einem einfachen Rucksack versuchen die Abenteurer, «Low-Budget-Gelegenheiten zum Übernachten» zu finden. Jugendherbergen, ein Campingplatz oder ein Zimmer im Haus eines Bekannten sind daher die Unterkünfte nach Einbruch der Dunkelheit. Das Budget der Studenten ist auf 500 Euro für die gesamte Reise begrenzt.

Nach einer Woche sind sich die drei Freunde in einem Punkt einig: «Wir kannten Schloss Bourscheid nicht, und das hat uns wirklich am meisten überrascht», betonen sie. «Dieses kleine Dorf auf einem Hügel, mit einer wirklich fantastischen Aussicht, ist etwas, das Sie in Luxemburg besser kennen sollten. Bis jetzt ist es wirklich der Höhepunkt der ersten Woche, aber es sollen noch mehr kommen».

(fl/L'essentiel)