Architekten erobern die ehemalige Bier-​​Abfüllanlage

«Als wir ankamen, waren die beiden Stockwerke des Gebäudes getrennt. Man kam nur über eine Leiter durch die Decke auf die andere Etage», berichtet die Architektin Tatiana Fabeck vor der breiten Betontreppe, die nun die Besucher in der Rue de la Tour Jacob 1 in Luxemburg empfängt.

Die ehemalige Bierabfüllanlage der Brauereien von Clausen, die 50 Jahre lang leer stand, wurde zum neuen Hauptquartier des Luxembourg Center for Architecture (Luca). Der Eigentümer S.A.M-Immobilier war auf der Suche nach einer neuen Nutzung. Das Luca sollte aus dem Gebäude in der Rue de l'Aciérie in Hollerich ausziehen, das der Eigentümer Paul Wurth S.A. für seine eigenen Zwecke nutzen will.

«Es ist jetzt ein Ort, an dem sich junge Leute, Familien und Touristen begegnen»

Die Arbeiten in der ehemaligen Abfüllanlage von Clausen, die von den Büros Fabeck Architectes und 2001 geleitet wurden, dauerten zwei Jahre. Das Ergebnis ist eine ausgesprochen industrielle Ästhetik. Eine riesige Leuchte, die aus einem Tankdeckel geschnitten wurde, dominiert den Eingang. Der Eigentümer wird das Erdgeschoss für Veranstaltungen nutzen. Das Luca hingegen nutzt nur die 800 Quadratmeter der ersten Etage.

Bei der Eröffnung am Dienstagabend wird die Ausstellung «Eise Buedem» gezeigt, die von der Uni neu aufbereitet wurde. Für die kommenden Monate hat das Luca auch ein umfangreiches Programm aufgestellt. «Es ist jetzt ein Ort, an dem sich junge Leute, Familien und Touristen begegnen. Mit der neuen Bar, der Bibliothek und bald auch einer Terrasse wird sich das Luca noch mehr der Öffentlichkeit öffnen können», freut sich Séverine Zimmer, Interimsdirektorin des Luca.



luca.lu

(Severine Goffin/L'essentiel)