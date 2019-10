Die Sonne lässt sich wieder öfter blicken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Wetter in Luxemburg hat nach dem verregneten Wochenende noch ein paar spätsommerliche Tage parat. So wird es ab Dienstag trocken bleiben und ab Mittwoch zeigt sich dann auch wieder die Sonne, wie MeteoLux mitteilte. Die Temperaturen steigen am Mittwoch und Donnerstag auf bis zu 19 Grad.

Zum Wochenende hin wird es wieder etwas kälter, aber ein freundlicher Sonne-Wolken-Mix bleibt den Luxemburgern auch am Freitag und Samstag erhalten. In den Morgenstunden kann sich das Thermometer allerdings schon dem Gefrierpunkt nähern.

(L'essentiel)