«Nikolaus, Weihnachten und Ostern gleichzeitig»

Die ersten Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Nachdem Finanzminister Pierre Gramegna den Haushalt 2019 am Dienstagmorgen vorgestellt hatte – und insbesondere das Defizit von 650 Millionen Euro angekündigt hatte – reagierten die ersten Abgeordneten schnell.

Eugène Berger lobt den neuen Haushalt: «Der Schwerpunkt liegt vor allem auf sozialer Gerechtigkeit. Dies ist sehr wichtig, damit alle von der guten wirtschaftlichen Situation profitieren können. Investitionen in Mobilität und Ökologie sollten es jungen Menschen ermöglichen, ein lebenswertes und gesundes Land vorzufinden.» Laut dem DP-Abgeordneten sind «alle Zutaten vorhanden, um erfolgreich zu sein».

Alex Bodry (LSAP) ist zufrieden mit der Erhöhung des Mindestlohns, auf der «die Sozialisten bestanden» haben. «Es ist ein optimistischer Haushalt. Die von Statec vorgelegten Zahlen geben uns aber auch Grund dafür», sagt der Fraktionschef.

Josée Lorsché (Déi Gréng) glaubt, dass der Haushalt «in die richtige Richtung geht, nämlich in die Modernisierung des Landes, indem er den in den letzten Jahren aufgebauten Rückstand aufholt. Es gibt viele Maßnahmen, die es jedem ermöglichen, in Würde zu leben. Das Defizit von 650 Millionen Euro ist bei weitem keine Katastrophe, zumal der Saldo in den Folgejahren wiederhergestellt werden wird.»

Für die Opposition erscheinen die Dinge in einem etwas anderen Licht:

Martine Hansen (CSV) konzentriert sich auf das Defizit «trotz der guten wirtschaftlichen Situation». «Ich weiß nicht, wohin wir mit einer solchen Politik gehen wollen. Steigende Kraftstoffpreise sind keine genau definierte Größe: ökologisch oder sozial. Was die Senkung der Unternehmenssteuern betrifft, so ist dies ein guter Weg, aber die CSV hatte weitere Maßnahmen geplant.»

Gast Gibéryen (ADR) macht die gleiche Beobachtung: «Wir kennen einen Wirtschaftsboom. Tatsächlich ist der Haushalt des letzten Jahres ausgeglichen. Und dann präsentiert uns der Finanzminister ein Defizit von 650 Millionen Euro. Ich stelle fest, dass die Entlastung der Unternehmen darauf abzielt, die Erhöhung des Mindestlohns und die Einführung von zusätzlichem Urlaub auszugleichen. Es sind die Steuerzahler, die ihren Urlaub durch Steuern finanzieren.»

David Wagner (Déi Lenk): «Uns wird von massiven Investitionen für 2019 berichtet. Aber ich denke, dass Herr Gramegna am Ende sehr wenig über wichtige Investitionen wie Wohnen, Verkehr, Energie und den ökologischen Wandel gesprochen hat. Darüber hinaus werden wir ein Problem mit den Einnahmen haben, da wir die Unternehmen weiterhin mit einer Steuersenkung entlasten.»

Schließlich fragte sich Marc Goergen, Abgeordneter der Piratenpartei, «wa der Preis für die Aufrechterhaltung eines so hohen Investitionsniveaus ist». Nach der Rede des Finanzministers: «Es scheint, als wäre es Nikolaus, Weihnachten und Ostern am selben Tag.»

(Patrick Théry/L'essentiel)