Opposition ändert den Ton gegenüber der Regierung

Die Krisenmaßnahmen der Regierung finden in den Reihen der Opposition kein positives Echo mehr. Die CSV, die während der ersten Welle von Covid-19 im Frühjahr häufig auf der Seite der Regierung war, hat nun einen kritischeren Kurs eingeschlagen. «Wir sind mitten in der zweiten Welle, wo wir nicht sein wollten», hatte Claude Wiseler im Parlament gesagt. Die jüngsten Pressemitteilungen der CSV-Wahlvertreter weisen in die gleiche Richtung.

«Die Regierung ist der Aufgabe nicht gewachsen, sowohl was das Krisenmanagement als auch die Haushaltsprojektionen betrifft», bestätigt Claude Wiseler gegenüber L'essentiel. Unter anderem wünscht sich die Oppositionspartei von der Regierung mehr Zusammenarbeit. Er hätte es vorgezogen, wenn Premierminister Xavier Bettel (DP) «versucht hätte, eine möglichst große Mehrheit für die Krisenmaßnahmen zu erreichen. Er stützt sich jedoch nur auf seine Mehrheit (DP, LSAP, Déi Gréng)». Aktuell gehe es schließlich weniger um «politische Fragen, sondern um gesundheitliche Maßnahmen».

Neuer état de crise «eine Form der Erpressung»

Auch die anderen Oppositionsparteien äußerten sich kritisch. «Es besteht die Gefahr rechtlicher und verfassungsrechtlicher Versäumnisse», sagte Fernand Kartheiser (ADR). «Eine sehr kleine Mehrheit hat die individuellen Freiheiten eingeschränkt», sagte er. David Wagner (déi Lénk) ist der Ansicht, dass «der Krisenzustand im Frühjahr nachvollziehbar war, aber aktuell nicht gerechtfertigt ist», insbesondere durch «schlecht formulierte Gesetzestexte». Er kritisiert auch einen «Mangel an Transparenz» seitens Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP). «Die Abgeordneten sind nicht nur dazu da, die Entwürfe zu billigen», sagte er und prangerte an, dass die Drohung eines neuen état de crise «eine Form der Erpressung» sei.

Auch die Piraten sehen die aktuelle Situation sehr kritisch, so Sven Clement: «Es ist ernst! Wir stehen am Anfang der Missachtung der Grundregeln der demokratischen Debatte.» Er glaubt, die Regierung wolle «alle Befugnisse übernehmen und die Rolle des Parlaments ignorieren».

(jg/L'essentiel)