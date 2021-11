ACL fordert Regierung auf, «sofort zu handeln»

«Individuelle Mobilität muss für alle erschwinglich bleiben» – diese Forderung stellt der Automobile Club du Luxembourg (ACL) am Dienstag in einer Pressemitteilung an die Regierung. Nirgends in Europa seien die Kraftstoffpreise so stark gestiegen, wie in Luxemburg, weshalb die Regierung nicht auf eine europäische Lösung warten solle. Man müsse stattdessen «sofort handeln».

Die Preise pro Liter seien bei den Nachbarländern zwar höher, so der ACL, doch die enorme Steigerung in Luxemburg stelle ein besonderes Problem dar. Während in Luxemburg laut einer Eurostat-Studie die Preise um 31 Prozent höher liegen als im Vorjahr, sind es in Frankreich und Belgien nur 17 beziehungsweise 18 Prozent. Deutschland liegt bei 27 Prozent.

⛽ ????In September 2021, the highest annual rate of change in prices of fuel & lubricants for personal transport in the EU were in:

????????Luxembourg: +31%

????????Romania & ????????Slovenia: +29%

Lowest rates were in:

????????Ireland: +15%

????????Italy, ????????Finland & ????????Greece: +18%

https://t.co/SuBM8sumWO pic.twitter.com/wADgSyZBjB — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 26, 2021

Konkret will der ACL kurzfristig staatliche Hilfen für Privatpersonen und Fachkräfte, die auf das Auto als Transportmittel zur Arbeit angewiesen sind. Außerdem schließe sich der ACL der Meinung an, dass es keine weitere Erhöhung der CO2-Steuer geben soll. «Ein Anstieg der Kraftstoffpreise würde die Ungleichheiten zwischen den Bürgern nur noch vergrößern.»

Für ein Rechenbeispiel hat sich der ACL an den Preisen der Tankstellen orientiert: Während Diesel vor einem Jahr noch 1,047 Euro gekostet hat, sind es nun 1,418 Euro. Eine Explosion von 35,43 Prozent. Bei einer Strecke von 20.000 Kilometern und einem Verbrauch von sechs Litern auf 100 Kilometer werden nun 446 Euro mehr fällig als im Vorjahr (1701 Euro statt zuvor 1256 Euro). Bei einem Wagen mit Super 95 und sieben Litern Verbrauch sind es sogar 552 Euro mehr.

(mei/L'essentiel)