Abgeschleppte Pkw nehmen Straßen in Differdingen ein

Fehlende Abstellplätze für abgeschleppte Autos im Süden des Landes sorgen weiterhin für Ärger und nehmen öffentlichen Raum in Beschlag. Seit einigen Tagen werden auf dem kostenpflichtigen Parkplatz «Hauts-Fourneaux» gegenüber des Bahnhof und der künftigen Polizeistation in Differdingen durch die Polizei stillgelegte Fahrzeuge (mit Parkkralle) abgestellt oder von Abschleppwagen abgeliefert.

Nach L'essentiel-Informationen ist dies ein Nebeneffekt der kritischen Situation in Esch/Alzette. Seit der Schließung des Abstellplatzes im August 2020 sind die Rue Barbourg und der Bereich um den Wintergarten von Dutzenden stillgelegten Fahrzeuge eingenommen worden. Die Schließung des alten Platzes erfolgte nach offiziellen Angaben aus «Sicherheitsgründen». Die derzeitige Lage sei, «keine akzeptable Situation für die Anwohner, die Musikschule, unsere Mitarbeiter...», erklärt Eschs Bürgermeister Georges Mischo. Er habe diesen Umstand bereits bei der Abgeordnetenkammer angezeigt. Eine Person, deren auf der öffentlichen Straße abgestelltes Fahrzeug beschädigt wurde, erstattete Anzeige.

Gespräche über Provisorium laufen

In Erwartung der vom Staat vorgeschlagenen nachhaltigen Lösung für einen amtlichen Abstellplatz auf dem Gelände von Raemerich im Jahr 2023 wurde die Idee eines provisorischen Standorts durchgesetzt. Man habe sich wegen mangelnder Sicherheit gegen die Option auf der Halde Terre Rouges entschieden, aber man sei in Gesprächen mit ArcelorMittal und Agora über einen anderen Standort in Esch, erklärt Bürgermeister Mischo. Idealerweise werde man bis Ende 2021 eine Lösung für Esch und die anderen Gemeinden im Süden haben, so Mischo weiter.

Um zu vermeiden, dass alle abgeschleppten Fahrzeuge aus dem Südwesten in Esch landen, wurde die Polizei in Ermangelung anderer Möglichkeiten offenbar «inoffiziell» aufgefordert «lokale Lösungen» für diese Autos zu finden. Das berichten jedenfalls übereinstimmende Quellen unserer Zeitung. Seit der Pandemie wurden im Süden 500 bis 600 Autos abgeschleppt, in den Jahren davor waren es zwischen 800 und bis zu 1000 Wagen jährlich. Auf Nachfrage teilte die Stadt Differdingen am Montag mit, dass man von der Existenz dieses «Abstellplatzes» nichts wisse.

(NM/L'essentiel)