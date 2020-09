Mit Rad dauert die Zugfahrt nach Paris elf Stunden

Mit der schnellsten Zugverbindung von Paris nach Luxemburg dauert die Fahrt nur 2:14 Stunden. «Will man aber sein eigenes Fahrrad mitnehmen dauert die Fahrt mehr als elf Stunden und muss drei Mal umsteigen», bedauerte Jill Warren vom Europäischen Radfahrerverband (European Cyclists' Federation, ECF) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Dabei ist es in Luxemburg nicht ungewöhnlich, das eigene Fahrrad in Züge mitzunehmen, aber es ist manchmal viel komplizierter, wenn Radfahrer ihre Räder in Nachbarländer mitnehmen wollen. Gegenwärtig gibt es tatsächlich keine Angleichung der Vorschriften auf europäischer Ebene.

Raising awareness for our #TrainsForCyclists campaign today: @EuCyclistsFed calls for 8 dedicated spaces for bikes on new and refurbished trains in Europe ????????????????‍♂️ See also the reportage on #RTBF today https://t.co/8Ezwx0HmOQ pic.twitter.com/0wf8eFnHrO — Jill Warren (@JillWarrenECF) September 24, 2020

Komplizierte Auslandsreisen

«Mindestens acht Fahrradstellplätze in jedem neuen Zug», forderten mehrere Europaabgeordnete, darunter der Luxemburger Christophe Hansen, am Donnerstag in Brüssel. Die Idee würde auch vom Europäischen Parlament in Betracht gezogen werden, sagte er beim Sender RTBF.

«Jede Eisenbahngesellschaft in Europa hat ihre eigene Politik», sagte Luc Goffinet, der bei Gracq, der Forschungs- und Aktionsgruppe für tägliche Radfahrer, für die Radverkehrspolitik zuständig ist. «Der Eurostar zum Beispiel nimmt pro Zug maximal zwei Fahrräder mit», sagte Goffinet. Dies würde aber 45 Euro kosten. «Die SNCF biete ab Brüssel gar keinen Platz für Fahrräder an, dasselbe gilt für die Deutsche Bahn (DB)», sagt er.

(fl/L'essentiel)