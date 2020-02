Großkontrolle in Pfaffenthal, Mersch und Ettelbrück

Dienstagnachmittag wurden an den Bahnhöfen in Pfaffenthal, Mersch und Ettelbrück sowie in den Zügen auf dieser Bahnstrecke Kontrollen durchgeführt.

Polizeibeamte verschiedener Dienststellen und Abteilungen der Region Centre-Est mit Unterstützung von zwei Hundeführern waren im Einsatz und stellten diverse Verstöße gegen die Drogengesetzgebung fest.

Das Ergebnis: Gegen elf Personen wurde Strafanzeige wegen Drogenbesitzes erstattet.

(L'essentiel)