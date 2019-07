Mädels hängen die Jungs beim Abi 2019 ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am Montagnachmittag hatte das Zittern für die Abiturienten im Großherzogtum ein Ende: Die 23.399 Schüler kennen ihre Ergebnisse. 2667 – oder 78 Prozent – der Prüflinge haben das Bac bestanden. Damit bleibt die Erfolgsquote im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

In der «Secondaire Classique» haben 84 Prozent der Teilnehmer nun ihr Abi in der Tasche, zwölf Prozent müssen nachsitzen. Im «Secondaire Général» sind nur 73 Prozent durchgekommen. Hier können 17 Prozent zu den Nachprüfungen.

Weniger Einser-Schüler

Auffällig: Insgesamt schnitten die jungen Frauen etwas besser ab. Unter ihnen beträgt die Erfolgsquote 80 Prozent. Von ihren männlichen Kollegen legten 76 Prozent die Prüfungen erfolgreich ab. Der Unterschied fiel in diesem Jahr in der klassischen Sekundarausbildung (6 Punkte) etwas größer aus als in der allgemeinen Sekundarausbildung (5 Punkte).

Etwas zurück gingen die Leistungen, die mit «Sehr gut» ausgezeichnet wurden. 114 Schülern gelang diese Meisterleistung – 23 weniger, als im vergangenen Jahr. 101 Schüler erhielten in diesem Jahr ein «Excellent» in der klassischen Sekundarausbildung , 13 in der allgemeinen.

(sw/L'essentiel)