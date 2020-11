Anordnung der Quarantäne ist ins Stocken geraten

Der jüngste Anstieg der Zahl der täglichen Fälle von Covid-19 hat erhebliche Auswirkungen auf das Funktionieren der Kontaktverfolgung gehabt, räumte Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Dienstag in ihrer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage des ADR-Abgeordneten Jeff Engelen ein.

Beispielsweise gab es Verzögerungen bei Quarantäneanordnungen. Die Ministerin weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass Personen aus dem Haushalt einer infizierten Person grundsätzlich unter Quarantäne gestellt werden, ohne das eine gesonderte Anordnung Voraussetzung ist. Nicht immer habe man alle Kontaktpersonen rechtzeitig ermitteln können. Außerdem sei es bei der Versendung von Krankenscheinen zu Verzögerungen gekommen.

Keine größeren Probleme mit Arbeitgebern

Das Ministerium bestätigt, dass das Problem «dank einer Aufstockung des Personals, einer besseren Vorbereitung und einer effizienteren Identifizierung der zu kontaktierenden Personen dank Online-Formularen» habe gelöst werden können.

Das Gesundheitsamt ist sich der möglichen Schwierigkeiten, die es mit den Arbeitgebern der betroffenen Personen geben könne, bewusst. Man habe zu diesem Thema bereits mit der UEL («Union des Entreprises Luxembourgeoises»), der Handwerkskammer, aber auch mit der CNS («Caisse Nationale de Santé») Gespräche geführt. Dem Ministerium seien derzeit keine Fälle bekannt, in denen es aus diesem Grund zu größeren Problemen mit Arbeitgebern gekommen sei.

Die Covid-19-Hotline ist an sieben Tagen in der Woche von acht bis 18 Uhr unter der Woche und von zehn bis 18 Uhr am Wochenende erreichbar. Ein Anruf dauere etwa 15 Minuten, wobei die durchschnittliche Wartezeit vier Minuten betrage, erläutert das Gesundheitsministerium. In der vergangenen Woche habe die Hotline 5000 Anrufe bearbeitet.

(L'essentiel)