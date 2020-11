Luxemburgs Internet ist teurer – aber schneller

Wer in Luxemburg Zugang zum schnellen Breitband-Internet haben möchte, hat verschiedene Anschlussmöglichkeiten – und das ohne große Kosten. Das stellte am heutigen Dienstag das Wirtschaftsministerium in seiner parlamentarischen Antwort an die CSV-Abgeordnete Viviane Reding fest.

Nach Angaben des Luxemburgischen Regulierungsinstituts (ILR) sei im Jahr 2019 die Breitbandverbindung im Großherzogtum mit einer FTTH (Fiber-To-The-Home)-Abdeckung von 67,5 Prozent und einer VHCN (Very High Capacity Networks)-Abdeckung von 92 Prozent hoch gewesen. Wer laut dem Wirtschaftsministerium eine Abdeckung mit sehr hoher Kapazität (VHCN) (mehr als 100 Mbits/s) benötigt, habe zwei Anschlussmöglichkeiten: Entweder über das Glasfaser- oder über das CATV-Netzwerk. An das Glasfasernetzwerk sollten bis Ende 2020 insgesamt 72 Prozent der Haushalte angeschlossen sein.

Mehrere EU-Studien weisen ebenfalls darauf hin, dass Luxemburg in Bezug auf Digitalisierung und sogenannten Breitbandverbindungen die Nase vorn hat. Getrübt werde das Bild einzig durch die hohen Abonnement-Preise, so die EU-Kommission. Diese liegen nämlich über dem EU-Durchschnitt. In diesem Ranking erscheint Luxemburg auf Platz 15. Am wenigsten vorbildlich ist Belgien (auf Platz 28). Im Vergleich rangieren Frankreich an vierter Stelle und Deutschland auf Platz elf.

(fl/L'essentiel)