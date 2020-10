Luxemburger Weihnachtsmarkt abgesagt

Die Coronavirus-Epidemie knipst dem Weihnachtsmarkt in Luxemburg-Stadt endgültig das Licht aus. Ursprünglich sollte er trotz Pandemie stattfinden, aber 2020 wird Winterlights nun doch gestrichen.

«Angesichts der aktuellen Situation und der starken Zunahme von Corona-Neuinfektionen hat der Stadtrat beschlossen, die Weihnachtsmärkte und Veranstaltungen im Rahmen von Winterlights 2020 abzusagen», erklärte die Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) . Es sei für die Stadt «unverantwortlich», den Weihnachtsmarkt zu organisieren, «sowohl für die Menschen, die dort arbeiten, als auch für die Besucher», so Polfer.

« Ein wenig Licht in diesen dunklen Zeiten »

Die Entscheidung kommt für das Veranstaltungsgelände nicht überraschend. «Wir waren ein bisschen enttäuscht, aber angesichts der Situation ist das ganz normal. Nach einem sehr harten Frühling und Sommer müssen wir nun bis zum nächsten Jahr warten, da wir nicht wissen, wie sich die Dinge entwickeln werden», kommentierte Harry Charles, Präsident des Veranstaltungsgeländes. Er begrüßte jedoch die Tatsache, dass die Entscheidung nicht in letzter Minute getroffen wurde.

Um dennoch eine festliche Atmosphäre in die Straßen der Hauptstadt zu bringen, werden zahlreiche Dekorationen und Lichtinstallationen aufgehangen. «Wir fordern auch die Ladenbesitzer auf, diese festliche Stimmung in die Schaufenster zu bringen, um ein wenig Licht in diese dunklen Zeiten zu bringen», so Lydie Polfer.

(L'essentiel)