Frauen legen seltener Geld an als Männer

Frauen und Männer im Großherzogtum schätzen ihre persönliche Finanzsituation sehr unterschiedlich ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der ING-Bank. Demnach glauben in Luxemburg 45 Prozent der befragten Frauen, dass sie bis zum Ende ihres Lebens nicht finanziell abgesichert sind. Bei den Männern waren es 39 Prozent der Befragten. Eine der Erklärungen liege in dem Lohngefälle zwischen den Geschlechtern. Im Durchschnitt verdiene eine Frau in Luxemburg fünf Prozent weniger, als ihre männlichen Kollegen, das gehe laut der Studie aus Zahlen von Eurostat hervor.

Von den 500 befragten Personen im Großherzogtum geben 50 Prozent der Männer an, dass sie den größten Beitrag zum Haushaltseinkommen leisten. Bei den befragten Frauen liegt dieser Anteil bei 39 Prozent. 29 Prozent der Frauen erklären, dass ihr Partner das größere Einkommen habe, bei den Männern waren es nur elf Prozent der Befragten. «Die Vermögensbildung im Laufe einer Karriere ist bei Frauen im Durchschnitt geringer, deshalb können Frauen weniger sparen und auch weniger anlegen», schreiben die Autoren der Studie.

Anlagesumme bei Frauen geringer

69 Prozent der weiblichen Befragten in Luxemburg gaben an, einen Teil ihres Geldes angelegt zu haben. Im Vergleich dazu liegt der Anteil der Anleger bei den männlichen Befragten bei 80 Prozent. Auch die Anlagesumme ist bei den Frauen geringer: Nur 32 Prozent der Frauen geben an, dass ihre Ersparnisse mehr als das Siebenfache ihres Gehalts betragen. Bei den Männern geben 41 Prozent der Befragten Ersparnisse in dieser Höhe an.

Auf die Frage, wie man mit einem plötzlichen Geldsegen umgehen würde, vielen die Antworten unterschiedlich aus. So würden nur 24 Prozent der befragten Frauen das Geld anlegen. Bei den Männern wollten dies immerhin 42 Prozent tun.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)