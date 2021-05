Staat zahlt weniger als zwei Euro pro Schnelltest

Nach den PCR-Testzentren, Masken und Impfungen setzt die luxemburgische Regierung im Kampf gegen die Corona-Pandemie nun auch auf die sogenannten Antigentests. Die Schnelltests sollen in den kommenden Wochen helfen, ein wenig mehr Freiheit zurückzugewinnen. Die Abgeordneten Sven Clément und Marc Goergen fragten nun nach den Kosten, mit denen diese neue Strategie verbunden ist.

«Seitdem 11. Mai 2021 verfügt der luxemburgische Staat über insgesamt 17.043.200 Schnelltests», so Gesundheitsministerin Paulette Lenert in ihrer parlamentarischen Antwort. Der Staat vergab demnach Aufträge an zwei Unternehmen: Beijing Lepu Medical Technology und Guangzhou Wondfo Biotech.

Je nach Hersteller liegt nach Angaben der Ministerin der Preis pro Test zwischen 1,30 Euro und 1,80 Euro. Die 17 Millionen Schnelltests haben den Staat also zwischen 22,16 Millionen und 30,68 Millionen Euro gekostet.

(fl/L'essentiel )