Ganz in grün gegen die Gewalt im Bahnhofsviertel

Am Dienstag, den 26. Januar, wurde der 18-jährige Rafael, ein Schüler des LTB (Lycée Technique de Bonnevoie), in Bonneweg mit einem Messer tödlich verletzt. Zwei Minderjährige im Alter von 15 und 17 Jahren wurden unmittelbar danach festgenommen und in der Jugendstrafanstalt Dreiborn untergebracht.

Zwei Wochen nach den Ereignissen «spüren die Bewohner des Viertels einen Anstieg der Kriminalität», berichtet Maurice Bauer, der für soziale Angelegenheiten zuständige Stadtrat von Luxemburg. «Wir waren auch von dem Ausmaß der Gewalt überrascht». «Wenn die Untersuchung abgeschlossen ist, können wir den Sachverhalt besser analysieren», erklärt Christof Mann, Leiter der Direktion für Soziales. «Dieser Vorfall ist tragisch, aber wir dürfen nicht in Panik verfallen und müssen weiterhin vor Ort arbeiten, um mit den jungen Menschen in der Nachbarschaft in Kontakt zu bleiben.»

Ein paar hundert Meter weiter arbeitet im Bahnhofsviertel eine neue gemeinnützige Organisation genau daran. Seit Dezember 2020 hat «À vos côtés» in der Rue de Strasbourg ihre Büros eröffnet. Ganz in Grün gekleidet, ist es unmöglich, die sieben Mitglieder des neuen Teams zu übersehen, die kreuz und quer durch die Straßen des Viertels laufen. «Eine unserer Missionen ist es, so viele Menschen wie möglich draußen zu treffen. Wir werden nicht immer geöffnet haben, aber es werden immer Teams vor Ort sein. Wenn sich die Leute nicht wohl fühlen, sind wir da», sagt Virginie Giarmana, stellvertretende Direktorin bei «À vos côtés».

(fl/L'essentiel)