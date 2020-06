Fast jedes vierte Auto in Luxemburg ist ein Neuwagen

Die Chance für ein Auto, irgendwann ein Leben als Oldtimer zu fristen, in einer Garage gehegt und gepflegt und nur an sonnigen Tagen ausgeführt zu werden, scheint in Luxemburg gering. Zu schnell tauschen die Besitzer sie wieder aus. Dies geht aus einer Eurostat-Studie über Autos in Europa hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach wurden 23,8 Prozent der in Luxemburg angemeldeten Autos in den vergangenen zwei Jahren hergestellt.

Dies ist europaweit der zweithöchste Wert, hinter in Irland (29,2 Prozent). Was die Nachbarländer betrifft, so sind in Belgien ähnlich viele Neuwagen auf den Straßen unterwegs (23,1 Prozent), während Deutschland (13,8 Prozent) und Frankreich (13,5 Prozent) fast gleichauf liegen. Auf der anderen Seite der Statistik steht Polen: Dort sind mehr als ein Drittel der angemeldeten Fahrzeuge (36,5 Prozent) seit mehr als 20 Jahren auf den Straßen unterwegs, Rekord in Europa – noch vor Estland und Finnland.

Luxemburg ist auch das Land mit den meisten Autos pro Einwohner: Pro 1000 Einwohner sind 676 Pkw angemeldet. Diese Zahl sollte jedoch relativiert werden, denn «Grenzgänger benutzen Firmenwagen», stellt Statec fest. ein Umstand, der die Zahl künstlich aufblähen würde. Italien liegt mit 646 Fahrzeugen an zweiter Stelle, vor Zypern und Finnland (je 629).

(jg/L'essentiel)