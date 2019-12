Feuerwerk bleibt in vielen Gemeinden verboten

Für viele Menschen gehören Böller und Raketen zum Jahreswechsel dazu. Doch das schöne Feuerwerk bringt unschöne Folgen mit sich: vermüllte Straßen und überfüllte Notaufnahmen. Die meisten Gemeinden in Luxemburg haben sich daher entschieden, das private Feuerwerk zu verbieten.

«Wir haben das bereits vor drei Jahren verboten. Es ist gefährlich, die Tiere leiden unter dem Lärm und es macht einfach viel Dreck», sagt Georges Mischo, Bürgermeister von Esch/Alzette. In Düdelingen ist nicht nur die private Knallerei verboten. «Auch die Gemeinde verzichtet auf ein Feuerwerk», sagt Loris Spina, die in Düdelingen für öffentliche Veranstaltungen zuständig ist. Wie in Esch und Düdelingen müssen sich Böller-Freunde auch in der Hauptstadt eine Genehmigung besorgen. Die Gemeinde hat das Feuerwerk bereits in den vergangenen Jahren untersagt, auch wenn «wir mit Feuerwerkskörpern keine allzu großen Probleme hatten», sagt Bürgermeisterin Lydie Polfer. Zu vermissen scheint sie also auch kaum jemand.

Alle Bestimmungen zu Feuerwerkskörpern finden sich auf der Webseite der Polizei.

(Ana Martins/L'essentiel)