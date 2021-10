Index kommt für Unternehmen zur Unzeit

Der Index ist gefallen: Die Nachricht vom Freitag war besonders für die Arbeitnehmer in Luxemburg eine gute. Niemand will auf die Gehalts- oder Rentenerhöhung um 2,5 Prozent verzichten, schon gar nicht in der aktuellen Situation. «Wir sind sehr zufrieden mit diesem System, das ermöglicht die Kaufkraft in einer Zeit, in der die Inflation zurückgekehrt ist, zu erhalten. Das ist eine Entlastung für die Beschäftigten», erklärt Patrick Dury, Vorsitzender der Gewerkschaft LCGB. Doch für viele Unternehmen, die diese offizielle Ankündigung eher kühl aufgenommen haben, kommt sie zur Unzeit. «Die Unternehmen werden versuchen müssen, diese zusätzliche Lohnbelastung durch Umsatzsteigerungen in einem sehr schwierigen Umfeld auszugleichen», sagte Christian Reuter, stellvertretender Generalsekretär des Zentralverbandes des Handwerks, als Reaktion auf die neue Index-Tranche.

In den letzten Tagen hatte Horesca-Generalsekretär François Koepp bereits davor gewarnt, dass die 2300 Cafés und Restaurants des Landes «zwei bis drei Jahre brauchen werden, um sich von der Pandemie zu erholen, um die Gebühren, Steuern und Rückstände zu begleichen...». Oder anders gesagt: Die Worte von Wirtschaftsminister Franz Fayot, der Index sei, «ein Mechanismus, der unseren sozialen Frieden garantiert», stoßen nicht überall auf Zustimmung. Dies gilt umso mehr, da die vorherige Index-Tranche am 1. Januar 2020 ausgelöst wurde, also kurz vor der Coronakrise. «Es ist zu bedenken, dass die Indexierung der Gehälter die Attraktivität Luxemburgs beeinflusst. Diese Erhöhungen sind ausländischen Muttergesellschaften manchmal nur schwer verständlich zu machen», sagt der Verband der Banken und Bankiers «Association des banques et banquiers», ABBL» und verweist auf diese «luxemburgische Besonderheit».

Die Indexierung «kommt für den Cashflow der Unternehmen zu einem sehr schlechten Zeitpunkt», betont Christian Reuter. Die Handwerker gingen «geschwächt aus der Pandemie hervor» und seien bereits «massiv von der Verknappung von Ausrüstung und Rohstoffen betroffen». Die Banken bedauern die kurzfristige Verkündung mit sofortiger Wirkung: «Die Arbeitgeber hätten es zu schätzen gewusst, wenn die Ankündigung etwas früher erfolgt wäre (...) Sie sind gezwungen, extrem schnell zu reagieren, was zu einer gewissen Desorganisation der Dienstleistungen führen kann».

Die Indexierung der Löhne wurde auf dem Höhepunkt der Stahlkrise im Jahr 1975 eingeführt. Ziel der Maßnahme war es, die Kaufkraft im Großherzogtum zu erhalten. «Ist es in der gegenwärtigen Situation und angesichts der klimatischen Herausforderung noch sinnvoll, die Entwicklung der Gehälter an die Entwicklung der Energiepreise zu koppeln? Logischerweise sollte die Entwicklung der Löhne der Entwicklung der Produktivität der Wirtschaft folgen», schlägt Christian Reuter vor.

Jean-Paul Olinger, Präsident der Union der luxemburgischen Unternehmen (UEL), stellt den Nutzen der einheitlichen Erhöhung ebenfalls in Frage: «In absoluten Zahlen kommt die Maßnahme eher den großen Gehältern zugute.» Weiter erklärt ein Abgeordneter, der anonym bleiben möchte: «Es macht keinen Sinn, alle Löhne und Gehälter um 2,5 Prozent zu erhöhen, auch wenn sie über einem bestimmten Niveau liegen. Ungleichheiten werden verstärkt. Hohe Gehälter sollten nicht betroffen sein, aber natürlich wird kein Politiker dies öffentlich zum Thema machen.»

(nc/jg/L'essentiel)