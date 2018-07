82 angehende Polizisten packen im Müllerthal an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Abgeschnittene Straßen, Schlammlawinen, verwüstete Hotels: Das Müllerthal wurde von den heftigen Stürmen im Juni hart getroffen. Doch auf helfende Hände konnten die Betroffenen stets zählen. So auch heute. 82 angehende Polizisten packten am Dienstag an, um die Wanderwege von Befort wieder herzustellen. Von den 145 Wanderwegen waren seit der Unwetter mehr als die Hälfte gesperrt, da sie aufgrund der Schäden unpassierbar waren.

«Innerhalb von zwei Tagen reparierten wir vier beschädigte Brücken. Auch die Mädchen unterstützen uns bei dieser Arbeit tatkräftig», erklärt Haris Sabotic, Schüler an der Polizeiakademie.

Die angehenden Polizisten arbeiteten mit den services de l'Entraide (CNDS) zusammen, so dass die Arbeiten schneller als geplant durchgeführt werden konnten. «Ohne ihre Hilfe hätten wir mehr als doppelt so lange gebraucht», sagt Sandra Bertholet, Leiterin des Office régional du tourisme de la région (ORT).

(Joanne Reinard/L'essentiel)